Семья россиян погибла в аварии в 80 километрах от Минска

Авария произошла на 460-м километре старой трассы Брест-Москва.

Утром около 7 часов легковой автомобиль с российскими номерами пересек разделительную полосу и на полной скорости врезался в автофургон. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Канашевич, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Борисовского РУВД:

Гражданка Российской Федерации, предположительно из Москвы, управляя автомобилем «Хонда» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся грузовым автомобилем.

Каким образом «Хонда» выехала на полосу встречного движения, непонятно. Водитель грузовика даже в принципе не успел затормозить. Возможно, в ситуацию вмешался небольшой дождь. На этом участке трассы допустимая скорость 120 км/ч. Даже несмотря на то, что фура была пустой, этого вполне хватило, чтобы спасателям пришлось собирать легковую машину по частям.

По предварительным данным семья возвращалась в Россию из отпуска. Паспорта мужа, жены и двоих детей спасатели нашли на месте аварии. Накануне ночью они пересекли белорусско-украинскую границу, до этого проведя в дороге несколько дней. Этим утром за рулем была женщина. Судя по всему после столкновения легковушку протащило за грузовиком с десяток метров. Водитель фуры в ДТП не пострадал, но от комментариев отказался. Основную причину аварии определит следствие.