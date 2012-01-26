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Самые быстрые автомобили 2011 года

26 января 2012 13:12
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Такие автомобили принято называть не супер-, а гиперкарами. Купе «Koenigsegg Agera R» – детище шведских мастеров, в движение которое приводит двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами, выдувающих из него 1115 «лошадок».

При этом масса «летучего шведа» составляет всего 1330 кг, поэтому «Agera R» поражает сумасшедшими показателями – до 100 км/ч она «выстреливает» примерно за 3 секунды, но ограничитель скорости не позволит вам превысить отметку в 375 км/ч.

Кстати, новый «Koenigsegg» рекорд скорости знаменитого «Bugatti Veyron» побить так и не смог. Более того, сам «король» суперкаров недавно обзавелся версией «Super Sport», которая на испытательном полигоне Эра-Лесьен в Германии смогла развить 431 км/ч – это по-прежнему самый быстрый автомобиль планеты.

После такого «урагана» новейший флагманский суперкар «Lamborghini» – со звучным именем «Aventador» – покажется автомобилем милым и безобидным. Впрочем, в стандартном спринте он проигрывает «Bugatti» ничтожные 0,2 секунды, разменивая первую сотню менее чем за три секунды, и способен разогнаться до максимальных 350 км/ч. Немалая заслуга в такой динамике лежит на легком углепластиковом монококе «Aventador» весом всего 147 кг, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Еще быстрее «Aventador» оказывается новая «Pagani Huayra», способная развить 370 км/ч. Мощность шестилитрового V12 тут на 9 «лошадок» больше, чем у нового «быка» от «Lamborghini», зато преимущество в скорости составляет 20 км/ч!

А завершим обзор самым быстрым в мире утилитарным автомобилем! Конечно, с детищами «Koenigsegg», «Pagani» или «Bugatti» новую «Ferrari FF» сравнивать просто нельзя, тем не менее, этот стилизованный под универсал хэтчбек способен разменять первую «сотню» за 3,7 секунды и разогнаться до максимальных 335 км/ч. Согласитесь, неплохо для машины, объем багажника которой равен 800 л.

Да и в самом деле, а какая разница – сможет ваш автомобиль разогнаться до 335 км/ч или выжать все 430 км/ч? В любом случае – лишь бы в седле удержаться!

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Самые быстрые автомобили 2011 года-11

Самые быстрые автомобили 2011 года-13

Самые быстрые автомобили 2011 года-15

Самые быстрые автомобили 2011 года-17

Самые быстрые автомобили 2011 года-19

Самые быстрые автомобили 2011 года-21

Самые быстрые автомобили 2011 года-23

Самые быстрые автомобили 2011 года-25

Самые быстрые автомобили 2011 года-27

Самые быстрые автомобили 2011 года-29

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Самые быстрые автомобили 2011 года-33

Самые быстрые автомобили 2011 года-35

Самые быстрые автомобили 2011 года-37

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Самые быстрые автомобили 2011 года-43

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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