Самая страшная авария на МКАД в 2010 году: установлено, кто находился за рулем

Илья Волозин, начальник отдела расследования ДТП ГУВД: В результате было установлено не только лицо, управлявшее Fiat, но и место каждого пассажира в автомобиле. Как оказалось, в тот день за рулем находился парень, получивший водительское удостоверение в мае 2008-го. Он был трезв. Владелица автомобиля ехала на переднем пассажирском сиденье. Причиной ДТП стала невнимательность водителя и неправильный выбор скорости. Он стал перестраиваться из среднего ряда в крайний правый, не справился с управлением, машину занесло, она совершила наезд на ограждение, которое сыграло роль трамплина, взлетела и врезалась в столб.

Не исключено, что водитель поздно вспомнил о том, что ему нужно съехать с кольцевой на ул. Кижеватова, и предпринял резкий маневр. По словам следователей, он должен был учитывать состояние транспортного средства, двигаться со скоростью, которая позволяла бы «остановить автомобиль в пределах видимости дороги в направлении движения и совершить маневр перестроения».

Расследование этого ДТП завершено. Уголовное дело прекращено в связи со смертью водителя, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

Авария на МКАД: до сих пор не установлено, кто находился за рулем