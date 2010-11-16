Самая страшная авария на МКАД в 2010 году: установлено, кто находился за рулем

Илья Волозин, начальник отдела расследования ДТП ГУВД:
В результате было установлено не только лицо, управлявшее Fiat, но и место каждого пассажира в автомобиле. Как оказалось, в тот день за рулем находился парень, получивший водительское удостоверение в мае 2008-го. Он был трезв. Владелица автомобиля ехала на переднем пассажирском сиденье. Причиной ДТП стала невнимательность водителя и неправильный выбор скорости. Он стал перестраиваться из среднего ряда в крайний правый, не справился с управлением, машину занесло, она совершила наезд на ограждение, которое сыграло роль трамплина, взлетела и врезалась в столб.