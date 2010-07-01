С 1 июля автострахование в Беларуси работает по-новому

Теперь может получить компенсацию даже сам виновник аварии - автолюбители смогут страховать не только свою ответственность, но и транспортное средство. Решать небольшие конфликты на дороге водители будут самостоятельно, без привлечения сотрудников ГАИ.

Дороже, чем стандартное страхование — дешевле, чем КАСКО. Комплексное страховка станет хорошей альтернативой для владельцев недорогих автомобилей. Потенциальными потребителями услуги станут начинающие водители и те, кто допускает возможность совершения дорожно-транспортного происшествия.

Бланки-извещения получит каждый автовладелец, заключивший договор комплексного страхования гражданской ответственности. Если сумма ущерба дорожно-транспортного происшествия не превышает двухсот евро, вызывать сотрудников ГАИ не придётся.

Евгений, автолюбитель:

Раньше теряли много времени. Даже на незначительное ДТП приходилось вызывать сотрудников ГАИ, составлять протоколы, ждать, пока они разберутся.

Заполнить эти бланки водители могут самостоятельно: начертить схему происшествия и, с общего согласия, определить виновного. Однако, избежать штрафа и звонка в ГАИ можно только при соблюдении определённых условий.

Антон Авсейко, генеральный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию:

Это обязательные условия: в дорожно-транспортном происшествии участвуют только 2 автомобиля, отсутствует вред жизни и здоровью, оба участника имеют договор обязательного или комплексного страхования.

Рассчитывать на страховые выплаты по договору комплексного страхования может как потерпевший, так и виновник ДТП. Сроки оплаты — пять дней. Причем, потерпевший может выбирать, в какую страховую компанию ему обратиться: свою или виновного в аварии. Услуга выгодная и недорогая.

Максим Овчинников, начальник сектора анализа и андеррайтинга Управления транспортного страхования:

Стоимость полиса зависит от того, где проживает наш страхователь, где машина эксплуатируется. Самый дорогой полис будет в Минске.

Специалисты называют комплексное страхование бюджетным вариантом КАСКО. Ведь для заключения договора также необходимо предоставить свой автомобиль для осмотра и внесения отметок о повреждениях. Однако, не стоит забывать, что комплексное страхование не защищает от угонов и форс-мажорных обстоятельств. Сделать и обязательное страхование — «автогражданку» — и комплексную страховку не получится.

Раиса Александрович, начальник управления Белорусского бюро по транспортному страхованию:

Автовладельцы, имеющие уже договор «автогражданки», заключить комплексный договор они не могут, автовладелец должен дождаться, пока закончится действующий договор.