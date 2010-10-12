Прямой эфир

Роста цен на новые автомобили в Беларуси не будет

12 октября 2010 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По крайней мере, так утверждают эксперты. Повышение стоимости на иномарки прогнозировали с введением кодекса Таможенного союза. До образования тройки белорусские тарифы были на порядок ниже, чем в России.

Стороны договорились поднять расценки только для юридических лиц. Частникам  льготный коридор пока открыт. Но за такой автомобиль при ввозе в Россию придется заплатить таможенную пошлину. Правда, российский покупатель все ровно просчитал выгоду.

В автосалоне телефон не умолкает. Вот снова звонят россияне. Число покупателей из России увеличилось в разы.  Иностранный железный конь мечта многих, а тут еще и возможности. Спросом у россиян пользуется товар, ввезенный до 1 января этого года, но обязательно  стандарта  Евро-4. Тогда авто не требует растаможки.

Фото. Автомобили дорожать не будут

Фото. Автомобили дорожать не будут

Андрей Гаврилов, заместитель директора по продажам  автоцентра:
Цены у нас ниже, чем в России. Покупателю выгоднее покупать у нас.

Официальные дилеры тоже оказались одними из первых на дистанции.

Сергей Елистратов, директор автоцентра:
Существует разница начисления НДС в Беларуси и России. Мы платим НДС с маржинального дохода, в России с полной стоимости нового автомобиля. Цены соответственно различаются. У нас это указ Президента 146, который создавал льготы для импортирующих дилеров, чтобы мы завозили по льготной ставке. Россияне защищали свой рынок. Сейчас у нас вроде бы единое Таможенное пространство. Но эта разница существует.

Возьмем автомобиль отпускной ценой в 10 000 долларов при пошлине в 30%,  дилерской доходности с автомобиля  и сопоставимых налоговых платежах. Такой автомобиль в  России будет стоить 17700 долларов, а в Беларуси  - 15400.

Фото. Автомобили дорожать не будут

Приоритет все-таки за отечественным покупателем. Для него и различные акции и скидки. Здесь уверяют, что цены повышаться точно не будут.

Виктор Буравкин держит руку на пульсе главного конвейера МАЗа. И уж точно знает новый автомобиль лучше 10 старых. Потому и решил свои бывалые жигули  сменить на новую иномарку.

Свои доходы и расходы Виктор Степанович давно подсчитал. И  автомобиль может себе позволить.  Теперь дело за малым - взять кредит в банке.

Виктор Буравкин, сотрудник диспетчерского управления Минского машиностроительного завода:
Буду брать кредит. Хочу поменять свое старое жигули. Можем выплачивать.

В банках уже давно убедились, что автомобиль для белорусов необходимое средство передвижение. Ведь в рейтинге автокредиты -одни самые востребованных.

Игорь Ищенко, начальник управления банка:
Постоянно наблюдается динамика роста обращений клиентов за автокредитами. Банки неоднократно с начала года снижали процентные ставки.

Анастасия Корниенко, Андрей Дук, телекомпания «СТВ».

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2010 14:27

На съемках боевика в США спорткар столкнулся с полицейской машиной

12 октября 2010 14:26

До 18 человек возросло число жертв крупной аварии в Польше

13 октября в Украине объявлено днем траура
12 октября 2010 14:19

13 октября в Украине объявлено днем траура