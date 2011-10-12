Россияне продают арендованные в Беларуси автомобили в Подмосковье

Принцип аренды автомобилей во всем мире держится по большому счету на честном слове. Ключи в обмен на документы. Вот эту иномарку 37-летний россиянин получил в пользование после того как показал поддельный паспорт и водительские права. И получил право кататься по всей Беларуси.

Сразу же им воспользовался. Выехал за кольцевую и взял курс на российскую границу. С какой целью, стало понятно после того, как директор фирмы проверил номера удостоверений. Оказалось, что водительское — не существует, а паспорт — утерян. Ловили машину по плану «Перехват». Через пару часов у самой границы угонщик был задержан.

Дмитрий Бабей, директор компании по прокату автомобилей:

У нас сейчас участились эти случаи в принципе. Россияне с поддельными документами именно таким методом стараются подзаработать. У нас такой автомобиль тысяч восемь стоит. В России — тысяч десять.

За шесть лет работы только эта компания несколько раз сталкивалась с попытками угона. А начала года в Беларуси было уже около десятка погонь за клиентами проката. В основном за россиянами, которые пытаются уже в первый день продать авто с белорусскими номерами в Подмосковье. Да подороже.

Все дело в том, что саму систему аренды пока еще сложно назвать совершенной. И это проблема не только Беларуси. Андрей работает в минском офисе международной компании. Буквально на прошлой неделе новость об угоне авто S-класса пришла из Германии.

Обезопасить себя, конечно, можно. На каждое авто здесь установлена система слежения. Показывает скорость, перемещение, расход топлива, места остановки и так далее. А если авто приблизилось к границе — в офис приходит СМСка об «угрозе угона».

Андрей Кулицкий, главный менеджер компании по прокату автомобилей:

Мы звоним клиенту и уточняем, где он находится. Если где-то в другом месте, значит, он приближается к цели угона автомобиля. Сообщаем правоохранителям или блокируем автомобиль самостоятельно.



Если становится понятно, что авто гонят прямиком на рынок, санкции следуют самые суровые. Угонщику из Пскова теперь грозит до пятнадцати лет заключения.