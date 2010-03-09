Российские медики не в состоянии в полном объеме оказать помощь белорусам, пострадавшим в ДТП

В Подмосковье в аварию попал автобус с белорусами. Он столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло на трассе Москва-Минск. Пострадали три человека: два водителя автобуса и девушка. Последней оказали помощь и от госпитализации она отказалась. Мужчинам повезло меньше с переломами конечностей их доставили в центральную районную больницу Можайска.

Мы связались по телефону с лечащим врачом белорусов. Он отметил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. А вот оказать помощь белорусам в полном объеме российские медики не в состоянии.

Михаил Зайцев, травматолог-ортопед Можайской Центральной районной больницы:

Двоим нужна операция. Кто будет покупать фиксаторы? Мы? Или вы приедете, купите, и тогда мы их прооперируем. Я слышал, у нас есть договор об оказании помощи гражданам государств, находящимся на территории сопредельных государств. Только покупка фиксаторов не входит в эти договоры.

И как нам пояснили в Минске, в Министерстве здравоохранения, скорая медицинская помощь гражданам Беларуси на территории Российской Федерации и гражданам Российской Федерации на территории Беларуси оказывается бесплатно и в полном объеме. Соответствующее соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации действует с января 2006 года.