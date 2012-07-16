Роботизированный самосвал БелАЗ – лучший промышленный проект на «Иннопроме-2012» в России

Новости Беларуси. Роботизированный самосвал БелАЗ признан лучшим промышленным проектом на «Иннопроме-2012», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшая инновационная выставка России проходит в Екатеринбурге.

Технические характеристики этого самосвала позволяют работать в глубоких карьерах и сложных климатических условиях. Машина функционирует при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Вес автомобиля с грузом — более 200 тонн. Но то, что по силам технике, не всегда выдерживает человек — повышенная загазованность, радиационный фон и агрессивная среда — дистанционное управление позволит оградить от неблагоприятных условий и решить проблему нехватки квалифицированного персонала.

Сидя в офисе в сотнях метров от места карьера, оператор легко заводит роботизированный самосвал. Перед ним мониторы, панель и руль — все практически как в кабине.

Эту машину конструкторы создают уже несколько лет, постепенно увеличивая радиус дистанционного управления. На нынешних 600 метрах останавливаться не намерены. В реальных условиях нужен радиус в километры. Партнеры из России продолжат работу в этом направлении. Тогда и рынок сбыта у новинки БЕЛАЗА существенно расширится.

Александр Егоров, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ»:

Потребность в таком оборудовании есть и в Австралии, и в Чили, и в Бразилии, и в Китае. И если у нас этот продукт получится хорошим, никаких препятствий не будет для сбыта в эти страны.

Вполне вероятно, что уже через год опытный образец доработают, и самосвалы с дистанционным управлениям отправятся работать на боевое крещение в российские карьеры. Но, как говорят разработчики, это лишь стартовый этап. Роботизированные самосвал и экскаватор будут подчиняться единому диспетчерскому центру и по максимуму автоматизируют горные работы.