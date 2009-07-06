Реставрация раритетных авто

Реставратор Николай Демидов делится секретами (ФОТО+ВИДЕО)

Реставраторы порой творят чудеса и, казалось бы, из куска ржавчины восстанавливают автомобили во всей красе. Хром, кожа, дерево – лишь малая часть того, что делает автомобиль раритетным.

Процесс реставрации начинается с поиска автомобиля. Коллекционеры ищут не только на аукционах, но и проезжают тысячи километров по старым деревням, складам, заброшенным дворам в поисках подходящего экземпляра. Автомобиль полностью подвергается разборке, и начинается длинный мучительно-нудный для обывателя процесс. Правка рам, панелей кузова, заварка проржавевших мест.

Вообще реставрационный процесс достаточно сложен. Он требует специфических знаний и навыков. Да и времени требуется очень много. Простые проекты длятся около года, серьезные редкие проекты высшего разряда могут отнять целое десятилетие.

Ну а про качество тут и говорить нечего. Штучная ручная работа всегда лучше массового производства. Реставрация, в конце концов, это способ мастера оставить свой след в истории нашей цивилизации и продлить жизнь чему-то хорошо забытому старому.