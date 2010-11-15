«Renault» вернулся в сегмент автомобилей бизнес-класса с седаном «Latitude»

Ввиду того, что за рулем новинки в большинстве своем окажутся водители с достаточно консервативными взглядами на автомобиль, ее внешность, как и подобает седану длиной под 5 м, спокойная и без лишних «выкрутасов».

В тоже время элегантный и изысканный силуэт подчеркивается хромированными элементами: к примеру, на радиаторной решетке с четкими контурами или большой аркой, обрамляющей застекленную поверхность.

Французы называют «Latitude» семейным седаном «улучшенного», то есть бизнес-статуса. Что имеется в виду? Чтобы понять это, достаточно познакомиться со списком оснащения. У «Latitude» салон с кожаной отделкой, система бесконтактного доступа, поворотные биксеноновые фары, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема «Bose» и навигационная система с камерой заднего вида. К слову, это отличный помощник при парковке в стесненных условиях, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Предусмотрен трехзонный климат-контроль, а также связанный с ним двухрежимный ионизатор воздуха, распыляющий парфюм в салоне – водитель и сидящие сзади пассажиры могут отдельно друг от друга запрограммировать распределение различных ароматов из двух картриджей. А кресло водителя можно оснастить массажной системой – пять пневматических трубок, расположенные в обивке сиденья, выполняют четыре типа массажа. Наконец, людей хозяйственных порадует багажник объемом 477 л.

Главным достоинством нового автомобиля обещает стать не только богатое оснащение. Сам по себе интерьер «Latitude» также производит хорошее впечатление – и добротными материалами, и простором, как спереди, так и сзади.

На выбор водителю французы предложат модификации с двумя бензиновыми двигателями – двухлитровой «четверкой» мощностью 140 л.с. и новейшим V6 в 177 л.с., а также тремя моторами на «тяжелом топливе». Диапазон мощности – от 150 до 240 л.с. В паре с двигателями могут трудиться бесступенчатый вариатор, а также 6-диапазонные «механика» или «автомат».

В переводе с английского «Latitude» означает «широта». И у «Renault» получился действительно «широкий» во всех смыслах автомобиль – большой, ладно скроенный, богатый и уютный внутри, с массой люксовых опций и инноваций на борту.