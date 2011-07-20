Прямой эфир

Рекордное количество легковых автомобилей ввезено в Беларусь за первое полугодие

20 июля 2011 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Только Минская региональная таможня оформила 50 тысяч авто. Это машины, которые прибыли в Беларусь по железной дороге.

Такой ажиотаж связан с увеличением с 1 июля пошлин на ввоз автомобилей для физических лиц. Сейчас, отмечают специалисты, на пунктах таможенного оформления затишье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Сенько, начальник Минской региональной таможни:
Мы уже видим, что субъекты хозяйствования, которые работали на пунктах пропуска, начинают работать по переориентации своих пунктов таможенного оформления, чтобы завозить и оформлять запасные части к легковым транспортным средствам. Имеющийся в Беларуси автомобильный парк нужно обслуживать, нужны запасные части.

# авто # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля 2011 17:46

На МКАД «ВАЗ» столкнулся с «Сеатом». А на вышедшего из легкового автомобиля водителя наехала «Ауди»

18 июля 2011 14:24

За езду в нетрезвом виде генпрокуратура Беларуси предлагает конфисковывать автомобиль

11 июля 2011 13:47

В Минске троллейбус и грузовик не поделили перекресток: водитель и пассажир троллейбуса госпитализированы