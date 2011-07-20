Рекордное количество легковых автомобилей ввезено в Беларусь за первое полугодие

Только Минская региональная таможня оформила 50 тысяч авто. Это машины, которые прибыли в Беларусь по железной дороге.

Такой ажиотаж связан с увеличением с 1 июля пошлин на ввоз автомобилей для физических лиц. Сейчас, отмечают специалисты, на пунктах таможенного оформления затишье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Сенько, начальник Минской региональной таможни:

Мы уже видим, что субъекты хозяйствования, которые работали на пунктах пропуска, начинают работать по переориентации своих пунктов таможенного оформления, чтобы завозить и оформлять запасные части к легковым транспортным средствам. Имеющийся в Беларуси автомобильный парк нужно обслуживать, нужны запасные части.