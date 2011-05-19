Rally Masters Show в Москве собрало около 6 тысяч зрителей и 29 экипажей из 5 стран

Крупномасштабное ралли-шоу собрало порядка 6 тысяч зрителей и 29 экипажей из Великобритании, Финляндии, Швеции, Эстонии и России.
Некоторые из гонщиков уже известны белорусским любителям ралли. К примеру, победитель первого международного ралли «Славянский Кубок» Патрик Флодин из Швеции.
Патрик Флодин, пилот (Швеция):
Очень здорово, что в Москве проходит такое шоу. Это дает возможность людям узнать дисциплину ближе.
Безусловно, зрителю с трибун как на ладони видна борьба на трассе. Перед гонкой состоялось представление всех экипажей. Затем подготовка к ралли и гонка началась.
К сожалению, финн Тони Гардемайстер не смог полностью показать свой класс. У призера этапов чемпионата мира и чемпиона Финляндии возникли проблемы с автомобилем.
Победителем в абсолютном зачете стал британец Марк Хиггинс, дублировавший исполнителя роли Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Мастерство езды показали 4 эстонских гонщика на раллийных грузовиках ГАЗ-51. Правда, они соревновались только на одном участке – дорожка на острове оказалась для них слишком узкой.
В целом, на Гребном канале в Крылатском царил настоящий праздник: профессиональные гонщики, настоящие раллийные болиды. В техпарке механики проверяли технику, гонщики готовились к гонке, все прямо как в настоящем ралли. Гонкой остались довольны и участники.
Сергей Успенский, пилот (Москва):
То, что здесь придумано и реализовано, – безусловно, победа того, кто это придумал, не побоялся сделать. Теперь самое главное, чтобы идея сохранилась.
Кстати, ралли в Беларуси тоже развивается, может не быстрыми темпами, но прогресс налицо. Многие гонщики, присутствовавшие на этом шоу, собираются на ралли «Славянский Кубок», которое пройдет 20- 21 мая в Браславском районе Витебской области. Дело в том, что белорусская гонка включена в чемпионат России по ралли.
Геннадий Брославский, пилот (Москва):
Мы с нетерпением ждем Браслав. Нам эта гонка понравилась. Я очень серьезно настраиваюсь на эту гонку.