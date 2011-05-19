Ралли, день первый: подготовка болида к гонке

Техпарк, где находятся все команды, обычно открывается за день до соревнований. У богатых команд все очень серьезно – дорогущие моторхоумы, команды механиков и прочие прелести спортивной жизни. Остальные – проще. Навес, пара механиков, нехитрый инструмент.

За некоторые дела берутся штурман и главный механик. Например, устанавливают в салоне боевой машины систему GPS, чтобы организаторы могли отслеживать местонахождение пилотов по ходу гонки. Механик же отвечает и за подготовку боевой машины к технической комиссии, которая допускает автомобиль к гонке, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Наклейки должны быть нанесены не только правильно, но и аккуратно. Никому из пилотов не нравится неряшливый внешний вид боевого автомобиля.

Первый день гонки обычно проходит по стандартному сценарию: старт всех участников в центре города со специального подиума, откуда экипажи направляются на свой первый спецучасток. Обычно это действо привлекает массу зрителей. Фанаты любуются на своих кумиров, а те раздают интервью и улыбаются.

Среди экипажей встречаются и весьма привлекательные, с симпатичными пилотами и штурманами.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY