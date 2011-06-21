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Райан Данн, звезда канала MTV и шоу «Чудаки», погиб в автокатастрофе

21 июня 2011 15:48
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Происшествие случилось в штате Пенсильвания. Машина, за рулем которой находился 34-летний Райан, на скорости 180 км/ч вылетела за ограждение шоссе. Затем она загорелась. В тот момент в салоне помимо водителя находился его друг – 30-летний Захари Хартвел. Оба мужчины погибли на месте.

Полиция расследует обстоятельства трагедии, но официальные причины не сообщает. Предположительная причина аварии – превышение скорости.

Однако за несколько часов до аварии актер разместил в Twitter фотографию, на которой был изображен он вместе с двумя друзьями. На ней четко видно, что компания выпивает. Но вскоре запись была удалена. Это дает основание предполагать, что за рулем Данн находился в нетрезвом состоянии.

«Чудаки» – американское телешоу, которое выходило на канале MTV с 2000 по 2002 годы. Герои шоу исполняли различные опасные, грубые, смехотворные трюки и розыгрыши, при этом Данн прославился в сериале как исполнитель наиболее рискованных трюков, нередко связанных с опасностью для здоровья, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто

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