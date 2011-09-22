Работники Фрунзенского отдела ГАИ Минска пересели на велосипеды

«День без автомобиля» сегодня во многих странах мира. В Беларуси такая акция проходит уже в четвертый раз.

Водителям предлагают воспользоваться услугами общественного транспорта, причем бесплатно. Эта мера будет действовать в Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областях, а также в столице. Отказ от авто позволит не только разгрузить улицы, но и существенно улучшить экологическую обстановку. Ежегодно День без автомобиля в нашей республике предотвращает выброс в воздух более 250 тонн загрязняющих веществ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И сегодня утром многие чиновники отказались от автомобилей и оправились на работу общественным транспортом или пешком. По мнению заместителя министра образования республики Бориса Иванова, такие прогулки не только полезны для здоровья, но дают заряд бодрости на весь рабочий день. И сегодня все учебные заведения страны проведут соревнования по вождению велосипеда, управлению самокатом, езде на роликах или скейте.

Борис Иванов, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Особенно утром, когда ещё мало транспорта в Минске — а транспорта в Минске очень много сейчас — когда воздух ещё не так загазован. Приятно пройтись по воздуху, по такой погоде, когда осень такая ядрёная стоит, красивая. Эти эмоции перед началом рабочего дня дают определённый импульс для творческой работы.

Альтернативу автомобилям сразу нашли госавтоинспекторы. Работники Фрунзенского отдела ГАИ пересели на велосипеды. Правда, на двухколесных они доехали до работы и обратно вернутся домой. Патрулировать улицы все же будут на автомобилях, так как специфика службы подразумевает высокую оперативность. И здесь скорость порой на первом месте. А утренняя и вечерняя велосипедная прогулка может стать традицией. Мимо пробок и для здоровья полезно.

Юрий Жихарев, начальник ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

С нашей стороны, мы надеемся, что будет снижена транспортная нагрузка — пробки, уровень аварийности в городе.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Понятно, что нести службу на велосипедах невозможно, но доехать до работы можно и необходимо сегодня.

Виталий Пашкур, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

На велосипеде стараюсь кататься минимум раз в неделю, чтобы поддерживать себя в физической форме.