Пытаясь избежать столкновения с легковушкой, МАЗ влетел в стену химчистки на Партизанском проспекте в Минске

Крупногабаритная машина с разгону влетела в стену в нескольких сантиметрах от входа.

Как пояснил водитель грузовика, его авто «подрезала» легковушка. Пытаясь избежать столкновения, МАЗ резко взял вправо, задел дерево, выскочил на тротуар и врезался в здание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кусонский, командир взвода ДПС ГАИ Заводского района:

Автомашина МАЗ двигалась по первой полосе со стороны улицы Жилуновича в направлении улицы Филатова. Впереди его поток автомашин притормозил, и водитель МАЗа неправильно выбрал скорость движения, а чтобы не совершить столкновение с останавливающимся транспортным средством, выехал за пределы проезжей части. Не справившись с управлением, совершил наезд на здание.