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Пытаясь избежать столкновения с легковушкой, МАЗ влетел в стену химчистки на Партизанском проспекте в Минске

29 сентября 2011 17:40
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Крупногабаритная машина с разгону влетела в стену в нескольких сантиметрах от входа.

Как пояснил водитель грузовика, его авто «подрезала» легковушка. Пытаясь избежать столкновения, МАЗ резко взял вправо, задел дерево, выскочил на тротуар и врезался в здание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кусонский, командир взвода ДПС ГАИ Заводского района:
Автомашина МАЗ двигалась по первой полосе со стороны улицы Жилуновича в направлении улицы Филатова. Впереди его поток автомашин притормозил, и водитель МАЗа неправильно выбрал скорость движения, а чтобы не совершить столкновение с останавливающимся транспортным средством, выехал за пределы проезжей части. Не справившись с управлением, совершил наезд на здание.

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

# Аварии # МАЗ # авто # Фотофакт

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