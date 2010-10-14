«Пять минут» с Сергеем Коктышем

Не гони! Вступил в силу Указ о видеофиксации превышения скорости. И хотя ГАИ обещает честно предупреждать водителей о местах, где будет стоять видеокамеры, что-то мне подсказывает, что как ездили с ветерком, так и будем ездить. Здравствуйте, меня зовут Сергей Коктыш и говорить сегодня мы будем о безопасности. На дорогах.

Страшная статистика. С начала года на дорогах Беларуси погибли почти 700 человек. И хотя печальные цифры из года в год снижаются, от этого не легче. Каждая третья жертва ДТП – на совести пьяного водителя.

Статистика смертности в результате ДТП:

2006 г. - 1 720 человек

2007 г. - 1518 человек

2008 г – 1561 человек

2009 г. – 1313 человек

Автомобиль для белорусов уже перестал быть роскошью. За рулем - каждый четвертый. За 15 лет численность личного автотранспорта в стране увеличилась втрое. Уже сейчас на тысячу наших граждан приходится 227 автомобилей. По этому показателю мы уже обогнали чехов, венгров, поляков и словаков. И если так дальше пойдет - начнем наступать на пятки такой автомобильной державе как Германия.

Количество автомобилей на тысячу человек:

Беларусь — 227

Россия — 214

Украина — 132

Германия — 545

США — 600

Беларуси удалось снизить смертность на дорогах до европейского уровня - 129 человек на 1 млн. жителей. В Европе - 120 погибших, в России — почти два раза больше. Из пяти основных факторов риска на дороге: превышение скорости, не использование защитных шлемов, ремней безопасности и средств обеспечения безопасности детей, самый опасный - вождение в нетрезвом виде.

Новый, белорусский Кодекс административных правонарушений существенно ужесточил ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Но ни большие штрафы, ни угроза лишения прав, ни даже уголовная ответственность особо не напугали. Только вдумайтесь: с начала года - около 40 тысяч задержанных водителей, из них почти каждый десятый — повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Александр Лукашенко:

Пьянство - это роскошь для водителя, который садится за руль! С пьяниц за рулем надо спрашивать, спрашивать жестоко!

По большому счету, борьба с пьянством за рулем пока ограничивается полумерами. А здесь - не должно быть никаких компромиссов. Даже для олимпийского чемпиона. Прежде всего, нужно лишать прав. Может быть и навсегда. Как это делают в Израиле, Дании, Норвегии или Китае.

Повышать штрафы вроде как уже и некуда: у нас за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии придется заплатить до $ 12 тыс. долларов. Это даже больше, чем в некоторых европейских странах. В Великобритании одна поездка в пьяном виде обойдется в 7.200 евро. В Дании — за рецидив вообще можно оказаться за решеткой. И сроки не маленькие — до 10 лет.

Штрафы за управление транспортом

в нетрезвом виде (евро):

Германия - от 500 до 3.000

Австрия - от 220 до 5.800

Португалия - от 120 до 1.800

Франция - от 135 до 4.500

Греция - от 200 до 1.200

Почему бы нам не перенять опыт американцев, где автомобили пьяниц помечают специальным номерным знаком, или японцев, где штрафуют не только выпившего водителя, но и его пассажира. В Англии, вон, за каждый звонок в полицию о пьяном водителе бдительный гражданин получает премию в 600 фунтов стерлингов. И не стесняются — звонят. Я уже не говорю о китайцах или тайцах, где виновника ДТП, в результате которого погибли люди, могут попросту казнить.

Отдельный разговор о промилле. Насколько надо надышать в трубочку? На 0,5, 0,3 или как в России — по нулям?

Хотя, как показывает тот же европейский опыт, дело не в минимально допустимых концентрациях алкоголя в крови. В некоторых странах нормальным считается и показатель в 0,8 промилле, но уровень ДТП там на порядок ниже, чем у нас. Значит, не в промилле дело.

Реальная мера, которая могла бы сразу и надолго отбить охоту садиться за руль под шафе — конфискация автомобиля. Как орудия преступления. И не после повторного нарушения — а сразу. Чтобы не повадно было. И еще. Мне как-то не нравится выражение «неосторожный» убийца, к коим причисляют виновников «пьяных» ДТП. Ну какой же неосторожный, если знает, что садится за баранку после выпитой рюмки, а то и не одной.

По статистике ГАИ, треть погибших в ДТП приходится на осень. Оно и понятно: рано наступают сумерки, мокрая, а часто и с ледяной коркой дорога, многие водители не торопятся переобуваться. А главное, еще не пройден период адаптации с более легких летних условий вождения, на более сложные — осенне-зимние. Будьте внимательны на дорогах! До свидания!