Пять автомобилей столкнулись на Немиге. Виновник ДТП не заметил притормозившие впереди автомобили

Новости Беларуси. Пять легковых автомобилей столкнулись на столичной улице Немига сегодня, 18 сентября, около 15.30. Как пояснил водитель «Мазда» – виновник ДТП – он не заметил притормозившие впереди автомобили и врезался в последний из них, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by. К слову, больше всего пострадал автомобиль виновника ДТП, который оказался без прав, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Стоит отметить, что все участники происшествия вели себя цивилизованно и дружелюбно друг к другу, без каких-либо взаимных упреков или претензий.



Около 16:00 движение по улице Немига было восстановлено в полном объеме.

Напомним, ДТП с участием пяти автомобилей произошло в конце августа на трассе Минск-Гродно. Тогда виновником происшествия стал... туман. Травмы средней степени тяжести и ушибы и в результате аварии получили два водителя и сотрудник скорой помощи.