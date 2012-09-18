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Пять автомобилей столкнулись на Немиге. Виновник ДТП не заметил притормозившие впереди автомобили

18 сентября 2012 16:02
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Новости Беларуси. Пять легковых автомобилей столкнулись на столичной улице Немига сегодня, 18 сентября, около 15.30. Как пояснил водитель «Мазда» – виновник ДТП – он не заметил притормозившие впереди автомобили и врезался в последний из них, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by. К слову, больше всего пострадал автомобиль виновника ДТП, который оказался без прав, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Стоит отметить, что все участники происшествия вели себя цивилизованно и дружелюбно друг к другу, без каких-либо взаимных упреков или претензий.

Около 16:00 движение по улице Немига было восстановлено в полном объеме.

Напомним, ДТП с участием пяти автомобилей произошло в конце августа на трассе Минск-Гродно. Тогда виновником происшествия стал... туман. Травмы средней степени тяжести и ушибы и в результате аварии получили два водителя и  сотрудник скорой помощи.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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