Пьяный водитель без прав наехал на пожилых женщин, отдыхавших на скамейке у собственного дома

Трагический случай в Дятловском районе Гроднеской области. Накануне днем водитель на «Жигулях» наехал на трех пожилых женщин, которые сидели у дома на скамейке. Теперь виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.

Авария произошла прямо в центре небольшой деревушки Ледины. Автомобиль «Жигули» на большой скорости съехал с проезжей части и ударился в скамейку возле одного из домов. В это время на ней отдыхали три пенсионерки.

Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на противоположную сторону улицы. Все женщины получили серьёзные ранения. Пострадавших тут же доставили в районную больницу. Однако, спасти двух из них так и не удалось. За жизнь третьей до сих пор борются врачи. Водитель легковушки свою вину отрицать не стал, правда, зачем сел за руль без прав, объяснить не смог.

Инна Карасевич, и.о. начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Нетрезвый мужчина, житель Брестской области, который находился в гостях у родственников в деревне Ледины Дятловского района, взял автомобиль марки «Жигули» и решил прокатиться по деревне. В результате, управляя автомобилем, он неправильно выбрал скорость.

То, что больше никто не пострадал, местные жители считают лишь случайностью. До аварии пьяный лихач около получаса колесил по деревне на повышенной скорости

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Горе-водителю, учитывая все отягчающие обстоятельства, грозит реальный тюремный срок. Согласно уголовному кодексу, за такое преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы.