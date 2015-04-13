Пьяный бесправник сбил двух маленьких детей в Несвижском районе

Новости Беларуси. Пьяный бесправник сбил двух маленьких детей в поселке Городея в Несвижском районе. 25-летний житель Могилевской области за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, оказался на тротуаре, где в тот момент шли родители с детьми.

6-летний мальчик попал в хирургическое отделение, 3-летний ребенок — в реанимацию.

Подобная авария произошла в Молодечненском районе. На дороге Минск-Нарочь вблизи деревни Декшняны водитель-бесправник, столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадал не только вероятный виновник аварии, но и еще два человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.