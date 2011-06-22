Пьяный 22-летний водитель «Ягуара» с девушками в салоне повредил пять авто на стоянке в Минске

«Ягуар» сбил столб, который упал на три припаркованных авто, потом наехал на Fiat, который продвинулся и задел Peugeot 307.



Больше всех пострадала 19-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сиденье. Она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой тяжелой степени. Пассажиры с заднего сиденья (девушка и парень) также получили серьезные травмы и доставлены в больницу. У водителя черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.



Когда инспекторы спросили у водителя, зачем он сел за руль, молодой человек ответил: «Пуля —дура, я дурак».



По данным пресс-службы Минской ГАИ, «Ягуар» зарегистрирован на другого человека, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, пассажиры не были пристегнуты, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».



