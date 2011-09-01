Пьяный 21-летний минчанин на джипе разбил три машины в Каменной горке

Валерий Масенза, старший инспектор ГАИ Фрунзенского района:

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на стоящую машину «Ситроен». От мощного удара ее разорвало на две части, а джип «Вольво» перевернулся и совершил наезд на легковое авто «Вольво», а она в свою очередь отлетела на «Фольксваген».

Говорят, владелец Citroen должен был продать свой автомобиль сегодня, пишет «Онлайнер».

По информации ГАИ, пьяный 21-летний минчанин без прав на вождение ночью вместе с другом решил сначала выпить, а затем покататься по району и взял авто у родителей.

Очевидец:

Как я понял двое молодых кхм… как бы их помягче назвать… ну пусть будут горе-автолюбителей, ехали-неслись с ул.Бурдейного либо домой во дворы, либо на парковку «Материка» дабы подрифтовать (там это по ночам часто практикуют), да вот количество алкоголя (на фотках прекрасно видны их полторашки пива, валяющиеся рядом) оказалось несовместимым с мозгом и скоростью, и они со всей дури влетели в припаркованные машины.

ГАИ приехало довольно шустро. За то время что они ехали, успела выйти девушка хозяйка, как я понял одной из машин. У неё было истерика от увиденного, и она тут же стала звонить, а один из кхм… виновников стал на коленях (буквально) как я понял уговаривать её не вызывать ГАИ.



Очевидцы:

Два молодых человека пили пиво прямо под подъездом. Распивали долго - несколько часов. Потом один из них, видимо, решил прокатится на машине. Никто не стал звонить в ГАИ или милицию. Не хотели, чтобы парня «забрали» - сосед, как-никак. Они катались по двору. В какой-то момент автомобиль заехал на тротуар и врезался в припаркованную машину. Что было дальше - никто не успел понять. Все произошло очень быстро. В следующую секунду «джип» лежал на крыше, три автомобиля были побиты, ревела сигнализация. Конечно, тогда уже мы вызвали ГАИ».