Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет

Новости Беларуси, Минский район. На одном из поворотов трасы Дзержинск – Рубежевичи он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Как оказалось, прав на управление автомобилей он не имел, к тому же находился в состоянии алькогольного опъянения.

В машину же, которая принадлежала его 21-летнему другу, молодой человек сел, чтобы согреться, но потом решил попробовать себя в роли шофера. Проба оказалась неудачной. Молодой человек – в больнице, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».