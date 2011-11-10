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Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет

10 ноября 2011 14:08
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Новости Беларуси, Минский район. На одном из поворотов трасы Дзержинск – Рубежевичи он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Как оказалось, прав на управление автомобилей он не имел, к тому же находился в состоянии алькогольного опъянения.

В машину же, которая принадлежала его 21-летнему другу, молодой человек сел, чтобы согреться, но потом решил попробовать себя в роли шофера. Проба оказалась неудачной. Молодой человек – в больнице, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет-1

Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет-3

Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет-5

Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет-7

Пьяный 16-летний подросток без прав на машине друга вылетел в кювет-9

# Аварии # авто # Фотофакт

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