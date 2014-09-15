Прямой эфир

Пьяная компания на «Ауди» опрокинулась в реку под Гродно: три человека получили травмы

15 сентября 2014 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После распития спиртных напитков молодые люди решили съездить в Гродно. Автомобиль «Ауди» двигался на большой скорости, вилял на дороге.

И лишь по счастливой случайности машина едва не столкнулась с несколькими авто, двигавшимися навстречу.

В районе Зарицы «Ауди» врезался в бетонное укрепление берега реки, отскочил назад и опрокинулся.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Получивший в мае право управления юноша, который в начале месяца зарегистрировал машину на себя, и два пассажира госпитализированы. Другие отдыхавшие на вечеринке знали про нетрезвое состояние водителя «Ауди». Никто не отговорил его, не предостерег. В их понимании такое поведение выглядело естественным. В противном случае просто не сел бы за руль.

Напомним, на прошлой неделе по вине молодого водителя в Гродно произошла страшная авария.

Автомобиль на огромной скорости вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали. Виновником ДТП оказался 18-летний парень, недавно получивший права. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Подробности вы узнаете из видео.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минский район: грузовик врезался в опору линии электропередач, 23-летний водитель погиб от удара током
15 сентября 2014 10:29

Минский район: грузовик врезался в опору линии электропередач, 23-летний водитель погиб от удара током

Пока супруга была в роддоме, 22-летний житель Гродно пьяным катался на ее авто
14 сентября 2014 16:29

Пока супруга была в роддоме, 22-летний житель Гродно пьяным катался на ее авто

День города: на каких улицах в Минске будет запрещено и ограничено движение транспорта
12 сентября 2014 18:25

День города: на каких улицах в Минске будет запрещено и ограничено движение транспорта