Пьяная компания на «Ауди» опрокинулась в реку под Гродно: три человека получили травмы

Новости Беларуси. После распития спиртных напитков молодые люди решили съездить в Гродно. Автомобиль «Ауди» двигался на большой скорости, вилял на дороге.

И лишь по счастливой случайности машина едва не столкнулась с несколькими авто, двигавшимися навстречу.

В районе Зарицы «Ауди» врезался в бетонное укрепление берега реки, отскочил назад и опрокинулся.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Получивший в мае право управления юноша, который в начале месяца зарегистрировал машину на себя, и два пассажира госпитализированы. Другие отдыхавшие на вечеринке знали про нетрезвое состояние водителя «Ауди». Никто не отговорил его, не предостерег. В их понимании такое поведение выглядело естественным. В противном случае просто не сел бы за руль.

Напомним, на прошлой неделе по вине молодого водителя в Гродно произошла страшная авария.

Автомобиль на огромной скорости вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали. Виновником ДТП оказался 18-летний парень, недавно получивший права. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Подробности вы узнаете из видео.