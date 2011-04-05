Проекты паркингов в Минске

В Минске зарегистрировано более полумиллиона легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Еще около 22 тыс. принадлежат юридическим лицам. И где им всем размещаться? Вопрос очень актуальный для Минска.

Отличная новость для всех столичных автовладельцев: в течение пяти лет в Минске будет построено около 30 новых паркингов на 25 тысяч машиномест.

На Октябрьской площади уже в этом году начнется возведение четырехуровневого подземного «гаража», который позволит разгрузить от автомобилей Верхний город и прилегающие к нему улицы. В архитектурном плане это будет аналогичный проект паркинга под площадью Независимости, правда, без торговых площадей. Многоуровневая стоянка уйдет под землю на 16 метров и будет рассчитана на 620 машиномест. Въезд и выезд предусмотрен с улицы Энгельса, где появится специальный карман на месте нынешней гостевой автостоянки. А вот подняться с паркинга можно будет непосредственно на саму площадь по четырем выходам, которые расположатся симметрично. Предусмотрены также два лифта для людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на строительные работы, на площади останется возможность устройства катка, установки новогодней елки и проведения массовых мероприятий. Сама площадь будет благоустроена: ее вымостят гранитом, украсят небольшими клумбами, симметрично Дворцу Республики появятся два фонтана. Планируется, что воспользоваться услугами нового паркинга минчане и гости столицы смогут уже через два года.

Рассматривается возможность строительства подземного паркинга на 500 автомобилей в районе стадиона «Динамо».

Кстати, разместить паркинги в центре города – задача очень непростая. Ведь исторически сложилось, что эта территория достаточно плотной застройки. Поэтому поиск решения «где оставить свой автомобиль?» в ближайшие годы будет сделан не только на появлении в городе новых многоуровневых объектов с машиноместами, но и на строительстве плоскостных автостоянок, расширении проездов и создании парковочных мест для стоянок на улицах, внутридворовых и внутриквартальных территориях.

А к 2014 году — к Чемпионату мира по хоккею — вдоль Минской кольцевой автодороги будет построено семь перехватывающих четырехуровневых паркинга.