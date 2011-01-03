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  • При уборке снега владельцев большегрузных авто, оставленных на обочине, установят и привлекут к административной ответственности

При уборке снега владельцев большегрузных авто, оставленных на обочине, установят и привлекут к административной ответственности

03 января 2011 12:11
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Улицы Минска должны быть очищены от снега, а крыши зданий – от сосулек. Такое поручение дал председатель Мингорисполкома на оперативном совещании в мэрии.

Николай Ладутько отметил, что техники и средств для этого у коммунальных служб столицы достаточно. Кроме того, весь убранный снег должен быть вывезен за пределы города.

Акцент сделан и на транспорт, мешающий уборке. Владельцев большегрузных авто, оставленных на обочине, установят и привлекут к административной ответственности. Также меры примут и к водителям легковушек, которые создают пробки и проблемы в очистке городских дорог от снега, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Ладутько # авто

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