Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Новые автомобили от известных производителей: B7 Biturbo, B3 S Biturbo, Abarth 500C, Punto Evo.

Немецкое ателье Irmscher основано в конце 60-х годов прошлого века молодым успешным автогонщиком Гюнтером Ирмшером. Оно занимается доводкой автомобилей из Рюссельхайма уже более 40 лет.

Неудивительно, что первым комплект тюнинга для нового хэтчбека Astra разработал именно Irmscher. Он включает накладку на передний бампер, характерную радиаторную решетку в сеточку, центральную накладку на задний бампер и спойлер.

За многие годы участия в гонках тюнинг-ателье привело автомобили BMW к не малым победам. Ныне Alpina не простой тюнер, а конструктор автомобилей: BMW лишь предоставляет главные агрегаты и кузов.

Новейшее детище Alpina 2010 года – седан B7 Biturbo, созданный на основе баварской седьмой серии. Под капотом тут скрывается турбомотор V8 объемом 4,4-литра мощностью в 507 л.с., благодаря которому этот солидный авто “выстреливает” до первой сотни всего за 4,5 секунды.

Еще одна новинка Alpina – B3 S Biturbo, созданная на основе обновленных купе и кабриолета BMW третьей серии. Для увеличения мощности мастера из Alpina перенастроили работу парочки турбонагнетателей, установили новую выхлопную систему и усовершенствовали систему охлаждения – после такой доводки баварский трехлитровый движок на B3 S вместо 306 л.с. стал выдавать все 400 л.с.! Оснащается машина как задним, так и полным приводом. А еще все варианты B3 S Biturbo получили эффектный спортивный обвес с 19-дюймовыми дисками из легких сплавов.

Горячие весенние новинки приготовил и придворный тюнингер Fiat – Abarth. Речь идет сразу о двух злобных “малышах”. Первый из них – 140-сильный кабриолет Abarth 500C, отличающийся броской двухцветной окраской кузова. Первую сотню эта прыткая “букашка” разменивает за 8,1 секунды.

Вторая новинка – хэтчбек Punto Evo с бензиновой турбо-“четверкой”, выдающей 165 л.с. и 250 Нм крутящего момента и способной разогнать автомобиль до максимальных 213 км/ч.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY