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Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

03 июня 2010 17:45
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Новые автомобили от известных производителей: B7 Biturbo, B3 S Biturbo, Abarth 500C, Punto Evo.

Немецкое ателье Irmscher основано в конце 60-х годов прошлого века молодым успешным автогонщиком Гюнтером Ирмшером. Оно занимается доводкой автомобилей из Рюссельхайма уже более 40 лет.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Неудивительно, что первым комплект тюнинга для нового хэтчбека Astra разработал именно Irmscher. Он включает накладку на передний бампер, характерную радиаторную решетку в сеточку, центральную накладку на задний бампер и спойлер.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

За многие годы участия в гонках тюнинг-ателье привело автомобили BMW к не малым победам. Ныне Alpina не простой тюнер, а конструктор автомобилей: BMW лишь предоставляет главные агрегаты и кузов.

Новейшее детище Alpina 2010 года – седан B7 Biturbo, созданный на основе баварской седьмой серии. Под капотом тут скрывается турбомотор V8 объемом 4,4-литра мощностью в 507 л.с., благодаря которому этот солидный авто “выстреливает” до первой сотни всего за 4,5 секунды.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Еще одна новинка Alpina – B3 S Biturbo, созданная на основе обновленных купе и кабриолета BMW третьей серии. Для увеличения мощности мастера из Alpina перенастроили работу парочки турбонагнетателей, установили новую выхлопную систему и усовершенствовали систему охлаждения – после такой доводки баварский трехлитровый движок на B3 S вместо 306 л.с. стал выдавать все 400 л.с.! Оснащается машина как задним, так и полным приводом. А еще все варианты B3 S Biturbo получили эффектный спортивный обвес с 19-дюймовыми дисками из легких сплавов.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Горячие весенние новинки приготовил и придворный тюнингер FiatAbarth. Речь идет сразу о двух злобных “малышах”. Первый из них – 140-сильный кабриолет Abarth 500C, отличающийся броской двухцветной окраской кузова. Первую сотню эта прыткая “букашка” разменивает за 8,1 секунды.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

 Вторая новинка – хэтчбек Punto Evo с бензиновой турбо-“четверкой”, выдающей 165 л.с. и 250 Нм крутящего момента и способной разогнать автомобиль до максимальных 213 км/ч.

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Фото Премьеры от Irmscher, Abarth и Alpina

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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