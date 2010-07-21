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После столкновения с российским внедорожником в Крыму погибли белорусы: мать и дочь, сын – в реанимации

21 июля 2010 14:03
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В Крыму стали известны новые подробности аварии, которая унесла жизни сразу двух белорусок. Авария произошла накануне на одном из шоссе на востоке полуострова, в Советском районе. В результате лобового столкновения с российским внедорожником две пассажирки иномарки, гражданки Беларуси, погибли.

62-летняя мать водителя «Пежо» скончалась на месте, сестра, не приходя в сознание умерла в больнице. Водитель, 23-летний минчанин, - в тяжелом состоянии находится в больнице.

Светлана Миркулова, главный врач Центральной районной больницы поселка Советский (Автономная республика Крым):
Нам привезли двух пострадавших. Машук – женщина 83 года рождения. Состояние больной было таково, что после произведенной нами помощи больную спасти не удалось. В это же время к нам поступил Машук Юрий Николаевич, 28.01.1987 года рождения. Состояние больного остается крайне тяжелым. Положительной динамики пока нет.

# Аварии # авто

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