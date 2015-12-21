После конкурса «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе автомобиль врезался в выходивших из зала зрителей: 3 человека погибли

Новости США. Конкурс «Мисс Вселенная» оказался омрачен трагическим инцидентом. Сразу после окончания шоу в людей, покидавших конкурс, врезался автомобиль. По некоторым данным, погибло 3 человека, несколько десятков госпитализировано.

Движение в районе аварии перекрыто. На месте работают оперативные службы. Среди пострадавших много французов – инцидент произошел в районе отеля и казино, популярных у туристов. Установлено, что за рулем машины была женщина. С места ДТП она попыталась сбежать, но вскоре сдалась полиции. В автомобиле также находился трехлетний ребенок. Полиция выясняет, была ли она пьяна в момент аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.