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Попал в яму на дороге и пробил колесо: почему пострадавший водитель должен заплатить за это штраф?

13 апреля 2016 14:49
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Новости Беларуси. Штраф за невнимательность. Сотрудники ГАИ Молодечно привлекли к ответственности водителя, который попал в яму на местном путепроводе. За то, что кусок арматуры пробил колесо авто, виновным остался автолюбитель.

При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно снизить скорость, вплоть до остановки авто, – говорится в правилах дорожного движения. Этот пункт и стал основанием для штрафа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Привлечены к ответственности и дорожные службы. Предприятию, которое отвечает за ремонт данного участка, также придется заплатить, что называется, по счетам. При том не только за ненадлежащее состояние дороги, но и за пробитое колесо.

Вопросом возмещения сейчас занимаются юристы, а вот новое покрытие надо еще подождать. К середине апреля производители асфальта на зимних каникулах.

Между тем этот мост ремонтируют по несколько раз в год. Но тщетно. Довести дорожное полотно до идеального состояния дорожникам не позволяют перепады температур, большой поток транспорта и конструкционные особенности путепровода.

Пока асфальтобетонные предприятия готовятся к старту горячего сезона, автолюбителям нужно быть готовыми к неожиданностям и учитывать рекомендации дорожных знаков.

# Авария в Минской области # авто

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