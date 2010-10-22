Половина второй Минской кольцевой дороги уже построена

Новая трасса протяженностью 158 километров, которая будет отдалена от города на 15—20 километров, уже проектируется. Половина из этого километража уже есть.

Владимир Мардилович, инженер «Белавтодора»:

Полностью строить кольцо не придется. Наша задача — соединить готовые участки, а там, где необходимо, продолжить путь. В частности, при строительстве будет задействована часть трассы М1 Брест — Москва и Р80 Слобода — Паперня . Начнутся работы с северной части кольца в 2011 году, а вторая часть строительства — с Самохваловичей — в 2014.

По словам специалиста, дорога планируется таким образом, чтобы не «зацепить» близлежащие населенные пункты и не отселять людей. Ходят, например, упорные слухи, что под снос пойдут целые деревни. В интернете на форумах люди с тревогой спрашивают, видел ли кто карту местности и какие населенные пункты «пострадают» в первую очередь, пишет « Народная газета ».

Константин Лихач, председатель Минского районного совета депутатов:

По моим сведениям, никто из жителей района не обращался с такими вопросами. Появятся — будем их решать.

Александр Волович, главный архитектор комитета по архитектуре и градостроительству Миноблисполкома:

Обсуждать что-то пока рано, а паниковать нет никаких оснований. Тем более что пока лично у меня нет на руках и самих документов.