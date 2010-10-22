Половина второй Минской кольцевой дороги уже построена

Владимир Мардилович, инженер «Белавтодора»:
Полностью строить кольцо не придется. Наша задача — соединить готовые участки, а там, где необходимо, продолжить путь. В частности, при строительстве будет задействована часть трассы М1 Брест — Москва и Р80 Слобода — Паперня. Начнутся работы с северной части кольца в 2011 году, а вторая часть строительства — с Самохваловичей — в 2014.
По словам специалиста, дорога планируется таким образом, чтобы не «зацепить» близлежащие населенные пункты и не отселять людей. Ходят, например, упорные слухи, что под снос пойдут целые деревни. В интернете на форумах люди с тревогой спрашивают, видел ли кто карту местности и какие населенные пункты «пострадают» в первую очередь, пишет «Народная газета».
Константин Лихач, председатель Минского районного совета депутатов:
По моим сведениям, никто из жителей района не обращался с такими вопросами. Появятся — будем их решать.
Александр Волович, главный архитектор комитета по архитектуре и градостроительству Миноблисполкома:
Обсуждать что-то пока рано, а паниковать нет никаких оснований. Тем более что пока лично у меня нет на руках и самих документов.