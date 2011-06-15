Покупатели авто в Европе не могут ввезти его в Беларусь из-за проблем в Литве

Белорусские автолюбители, заказавшие авто из США и ожидающие их доставки через литовский порт в Клайпеде, столкнулись с серьезными проблемами. Вроде и машины в порт прибыли, да и их доставка в Беларусь оплачена, но получить долгожданную иномарку у многих все равно не получается. Машины остаются в Литве, пишет брестская газета «Заря».

В логистической компании отвечают: у нас машин тут тысячи, хотите быстрее – платите 700 долларов сверху. Нет – все равно доставим, но не гарантируем, что до конца июня. В июле – может быть. «А зачем она в июле? Это ж сколько денег на растаможку нужно будет!» - негодуют автолюбители. На это компании предлагают варианты самовывоза. Вот только самостоятельно за машиной могут поехать далеко не все – например, по причине отсутствия визы.

Артурас Друнгилас, директор Клайпедского порта по маркетингу и административным вопросам:

Грузопоток на наших терминалах увеличился почти на 75 процентов. И автомобилей для белорусских заказчиков стало больше в разы

Но в проблемах с доставкой машин порт не виноват. Суда мы разгружаем вовремя. А вот сухопутный транспорт у нас в дефиците - контейнеровозов и железнодорожных платформ не хватает. Логистические компании набрали слишком много заказов. А ведь многие из них даже не имеют собственного транспорта – они лишь экспедируют грузы. За эти ошибки и приходится платить клиентам.

Bomber, пользователь тематического сайта:

Как только узнал, что контейнер пришел в Литву, начал звонить логистам. Звонки толку не давали, и таких клиентов, как я, были сотни. А учитывая ситуацию перед 1 июля, тамошние перевозчики начали задирать ценники. За доставку до Минска требовали дополнительно 450 долларов с каждой машины (их в контейнере три). Я возмутился, но мне сказали: через неделю будет в два раза дороже, поскольку есть проблема с контейнеровозами.

Имея визу, я принимаю решение - ехать и забирать машину прямо из Клайпеды. Но транспортники ставят условие: нужно, чтобы приезжали хозяева всех трех машин в контейнере (или их представители), иначе вскрывать его не будут. Звоню в порт отправления в США и по номеру контейнера узнаю координаты соседей. Все оказываются из Минска. Скидываемся на бензин и прочие дорожные расходы, они ищут людей, имеющих визы и готовых оформить машины на себя. Едем в Клайпеду и - успеваем в самый раз. Наш контейнер разгрузили примерно через полдня. Домой возвращался уже на своих колесах.