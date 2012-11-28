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Пока инспектор ГАИ оформлял ДТП на МКАД, на его глазах произошли еще две аварии

28 ноября 2012 13:38
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Новости Беларуси. Пока инспектор ГАИ оформлял ДТП на Минской кольцевой автодороге, на его глазах произошло еще одно. Фура с автомобилем столкнулась вблизи деревни Зацень. Большегруз с места происшествия скрылся.

Экипаж сотрудников ДПС уже приступил к оформлению аварии, как тут же не поделили дорогу еще две легковые машины. К счастью, в авариях никто не пострадал.

В ближайшие сутки снова ожидаются сложные погодные условия. Занавес тумана окутает территорию Минской области. Видимость составит менее 500 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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