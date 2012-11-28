Пока инспектор ГАИ оформлял ДТП на МКАД, на его глазах произошли еще две аварии

Новости Беларуси. Пока инспектор ГАИ оформлял ДТП на Минской кольцевой автодороге, на его глазах произошло еще одно. Фура с автомобилем столкнулась вблизи деревни Зацень. Большегруз с места происшествия скрылся.

Экипаж сотрудников ДПС уже приступил к оформлению аварии, как тут же не поделили дорогу еще две легковые машины. К счастью, в авариях никто не пострадал.

В ближайшие сутки снова ожидаются сложные погодные условия. Занавес тумана окутает территорию Минской области. Видимость составит менее 500 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.