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Поезд Минск-Брест столкнулся с легковушкой под Минском. За рулем был 20-летний минчанин

29 сентября 2011 11:14
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Задержка в движении поезда составила 9 минут. Водитель иномарки доставлен в больницу с диагнозом закрытый перелом дистальной левой трети ключицы.Инцидент произошел в дневное время на 765-м километре перегона Фаниполь-Помыслище. 20-летний неработающий минчанин за рулем «Шкоды Фабиа», принадлежащей его знакомой, выехал на «красны» на переезд, оборудованный, как отмечается, исправной световой и звуковой сигнализацией, где столкнулся с электропоездом Минск-Брест.
# Аварии # авто

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