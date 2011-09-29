Поезд Минск-Брест столкнулся с легковушкой под Минском. За рулем был 20-летний минчанин

Задержка в движении поезда составила 9 минут. Водитель иномарки доставлен в больницу с диагнозом закрытый перелом дистальной левой трети ключицы.Инцидент произошел в дневное время на 765-м километре перегона Фаниполь-Помыслище. 20-летний неработающий минчанин за рулем «Шкоды Фабиа», принадлежащей его знакомой, выехал на «красны» на переезд, оборудованный, как отмечается, исправной световой и звуковой сигнализацией, где столкнулся с электропоездом Минск-Брест.