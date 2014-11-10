Подробности трагедии на Гая в Минске: эксперты установили, что водитель был трезв и не под наркотиками

Новости Беларуси. Новые подробности страшной аварии. Согласно экспертизе, водитель, который в субботу протаранил шесть автомобилей, был трезв. Наркотических веществ в крови также не обнаружено.

ДТП произошло на улице Гая. Погибла супружеская пара. Тем же утром до аварии мужчина набросился с ножом на жену и детей. Сейчас женщина, трёхлетний мальчик и десятилетняя девочка находятся в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Коростелев, врач-хирург УЗ «1-ая городская клиническая больница»:

В тяжелом состоянии были дети, нам потребовалось около 4 часов для операции. У девочки было ранение печени, в основном, у мальчика – ранение кишечника и диафрагмы. У детей состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни на данный момент нет.