Прямой эфир

Подробности трагедии на Гая в Минске: эксперты установили, что водитель был трезв и не под наркотиками

10 ноября 2014 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые подробности страшной аварии. Согласно экспертизе, водитель, который в субботу протаранил шесть автомобилей, был трезв. Наркотических веществ в крови также не обнаружено.

ДТП произошло на улице Гая. Погибла супружеская пара. Тем же утром до аварии мужчина набросился с ножом на жену и детей. Сейчас женщина, трёхлетний мальчик и десятилетняя девочка находятся в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Коростелев, врач-хирург УЗ «1-ая городская клиническая больница»:
В тяжелом состоянии были дети, нам потребовалось около 4 часов для операции. У девочки было ранение печени, в основном, у мальчика – ранение кишечника и диафрагмы. У детей состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни на данный момент нет.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Олег Коростелев

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске
10 ноября 2014 17:28

Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске

Подробности трагедии на Гая: аварию и резню устроил 38-летний директор столичного предприятия
09 ноября 2014 16:37

Подробности трагедии на Гая: аварию и резню устроил 38-летний директор столичного предприятия

Мужчина набросился с ножом на жену и двоих маленьких детей, потом протаранил 5 авто - погибли 2 человека
08 ноября 2014 14:13

Мужчина набросился с ножом на жену и двоих маленьких детей, потом протаранил 5 авто - погибли 2 человека