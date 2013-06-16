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Под Смолевичами микроавтобус столкнулся с Volkswagen. Женщина-пассажир погибла на месте

16 июня 2013 14:39
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Новости Беларуси. Авария произошла на 378-м км трассы М1, возле деревни Березовая Гора (Смолевичский район). По предварительным данным, 39-летний водитель Volkswagen LT совершил столкновение с Volkswagen Golf, двигавшимся попутно. Обе машины оказались в кювете.

Задняя часть легкового автомобиля полностью смята. Тело 51-летней женщины из салона извлекли спасатели. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Напомним, в прошлом году под колёсами легкового автомобиля в Смолевичком районе погибла 11-месячная девочка. Мать всего на минуту оставила ребёнка без присмотра – дочка выбежала во двор и оказалась на дороге. В этот момент водитель двигался задним ходом и просто не заметил ребёнка (смотрите видео).

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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