Под Пинском маршрутка столкнулась с трактором. Пострадали 8 пассажиров, в том числе трое детей

Новости Беларуси. Вечером 5 октября в районе деревни Валище на трассе Р-4 Минск-Пинск произошло лобовое столкновение маршрутного такси с трактором. В маршрутном такси заблокирован пассажир. Его освободили спасатели, прибывшие на место происшествия.

Маршрутное такси следовало из Минска в Пинск, в салоне находилось 18 пассажиров. Незначительные травмы (ушибы) получили 8 пассажиров микроавтобуса, в том числе трое детей. Одна из пассажирок госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом таза. Водитель маршрутного такси не пострадал.

У 23-летнего тракториста ушибы затылка и поясничной области, резанные раны левой щеки и уха.

Напомним, в минувшую среду около половины восьмого утра на дороге возле деревни Королевичи в фургон, который перевозил рабочих, врезался легковой автомобиль, водитель которого совершал обгон. Обе машины оказались в кювете. 12 человек были госпитализированы. Для оказания помощи в Сенно оперативно прибыла бригада из 10 витебских специалистов. Это хирурги, травматологи и реаниматологи.