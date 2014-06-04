Под Пинском КамАЗ насмерть сбил 29-летнего пешехода

Новости Беларуси. 29-летний мужчина погиб под колесами КамАЗа на трассе Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. За рулем КамАЗа находился 54-летний мужчина.

По предварительной версии, мужчина шел в попутном направлении по полосе движения автомобиля.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Напомним, недавняя авария в Бобруйске унесла жизни троих людей. Тогда столкнулись легковушка и туристический автобус. По предварительной версии, водитель легковой машины не уступил дорогу. Все подробности вы узнаете из видео.