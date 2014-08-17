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Под Новогрудком 26-летний мужчина погиб, влетев в фуру

17 августа 2014 14:51
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в воскресенье утром. Молодой человек возвращался в Новогрудок из Березовки, где гостил у знакомой.

На закруглении дороги водитель не справился с управлением, «зацепил» правую обочину.

Автомобиль ушел в занос и «выскочил» на встречную полосу движения под фуру.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
От удара непристегнутого водителя БМВ выбросило на задние пассажирские сидения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Очевидец на грузовике, которого тот незадолго до аварии обогнал, пояснил, что скорость машины БМВ была около 150 км/ч.
Стоит отметить, что за 8 лет водительского стажа погибший 45 раз нарушил ПДД, а в 2013 году за превышение скоростного режима был лишен права управлять транспортным средством сроком на три месяца.

Напомним, несколько недель назад в Борисовском районе произошла авария, унесшая жизни двух молодых людей – мотоциклиста и девушки-пассажирки.

Как выяснилось, незарегистрированным мотоциклом «Ява» управлял 24-летний парень, который не имел водительского удостоверения. На повороте он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Ехавшая с ним 15-летняя девушка также погибла на месте. Мотошлемов на них не было. Подробности вы узнаете из видео.

# Авария в Гродненской области

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