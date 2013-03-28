Под Минском погиб молодой водитель «БМВ» и пассажирка из России

Новости Беларуси. «Мерседес» выехал на полосу встречного движения вблизи деревни Дещенка Узденского района и столкнулся с «БМВ» в первой половине дня 27 марта. Погиб водитель «БМВ» 1984 года рождения и пассажирка «БМВ» 1989 года рождения (россиянка), сообщили в МВД Беларуси. Муж погибшей женщины (1986 года рождения) и ее дочь (2009 года рождения), а также мать водителя «БМВ» (1958 года рождения) госпитализированы.

Трагедия произошла на трассе Минск — Микашевичи примерно в 40 километрах от столицы. В аварии участвовали BMW 525и Mercedes ML. Столкновение произошло на перекрестке, на повороте с Р23 на дорогу в сторону одной из местных деревень, сообщает auto.onliner.by.

Очевидец ДТП:

Проезжал около места ДТП примерно в 14:00. Оба автомобиля стояли в первой полосе в сторону Минска. У Mercedes была скошена передняя правая часть кузова. Также через всю правую сторону проходили царапины. От удара его отбросило на обочину — перпендикулярно направлению движения. У BMW была сильно вмята водительская сторона, но передняя часть кузова цела. Эту машину развернуло против потока. Передняя левая дверь была вырвана, так же как и водительское сиденье. Рядом с машиной лежало тело, предположительно молодого человека. Сотрудники ГАИ выставили временные знаки ограничения скорости. «Скорой» я не видел.

Ситуация, когда столкновение на трассе со смертельным исходом вызвано вылетом авто на встречную, в Минской области не редкость. В прошлом году около Плещениц на трассе Минск-Витебск столкнулись две легковые иномарки. Женщина, которая находилась за рулём одного из автомобилей, тогда тоже погибла на месте (смотрите видео).