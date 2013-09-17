Под Минском Mercedes столкнулся с фурой. Легковушку разорвало на части, водитель погиб

Новости Беларуси. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался с грузовик. От удара Mercedes в прямом смысле разлетелся на части. У водителя легковушки не было шансов выжить.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республик Беларусь:

16 сентября в 09-39 в службу МЧС по линии единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пуховичском районе, возле деревни Моторово, на трассе Минск – Гомель. Требовалась помощь спасателей. Работниками МЧС проводились работы по деблокировке погибшего водителя легкового автомобиля.

Несколько месяцев назад в России столкновение автобуса с «Камазом» обернулось трагедией. ДТП произошло недалеко от Подольска. Погибли 18 человек, не менее 30 пострадали. Грузовик, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автобус, в результате чего они столкнулись. Автобус разорвало на две части, одну из которых засыпало щебнем, который перевозил «Камаз» (смотрите видео).