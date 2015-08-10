Под Гродно 22-летний водитель прокатил друзей на капоте, один из них погиб

Один сел за руль автомобиля «Альфа Ромео», а двое решили прокатиться на капоте.

Новости Беларуси. Трагедия, унесшая жизнь 21-летнего парня, произошла около часа ночи на озере «Юбилейном».

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Двигаясь со стороны лагеря «Зорька» в направлении остановки общественного транспорта озеро «Юбилейное», 22-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. От удара его «пассажиров» отбросило на несколько метров вперед. Травмы, полученные одним из них, оказались несовместимыми с жизнью.

21-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Второй с серьезными травмами доставлен в больницу.