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Под Гродно 22-летний водитель прокатил друзей на капоте, один из них погиб

10 августа 2015 13:03
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Новости Беларуси. Трагедия, унесшая жизнь 21-летнего парня, произошла около часа ночи на озере «Юбилейном».

Ближе к ночи молодые люди решили развлечься.

Один сел за руль автомобиля «Альфа Ромео», а двое решили прокатиться на капоте.

Под Гродно 22-летний водитель прокатил друзей на капоте, один из них погиб-1

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Двигаясь со стороны лагеря «Зорька» в направлении остановки общественного транспорта озеро «Юбилейное», 22-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. От удара его «пассажиров» отбросило на несколько метров вперед. Травмы, полученные одним из них, оказались несовместимыми с жизнью.

21-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Второй с серьезными травмами доставлен в больницу.

Под Гродно 22-летний водитель прокатил друзей на капоте, один из них погиб-4

После ДТП виновник аварии бросил свой автомобиль и с места происшествия скрылся. 

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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