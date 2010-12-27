По заказу ГАИ в подземных переходах нарисуют «зебры», а на светофорах — смайлики

Зебру — в подземный переход, смайл — на желтый сигнал светофора. Новую программу безопасности дорожного движения презентовала белорусская Госавтоинспекция.

Проект «Взаимопонимание» сменит известный «Минус сто». Основная цель — избежать агрессии на дороге и привить уважение участников движения друг к другу.

Вскоре начнется модернизация светофоров, а в подземных переходах нанесут дорожную разметку. Разработаны и тематические наклейки на авто. Обращения к пешеходам можно будет увидеть на корзинах в супермаркетах, на рекламных щитах и в пешеходных зонах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Подберезкин, заместитель начальника УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Эта программа позволит нам закрепить не только тот позитив, который был достигнут в предыдущие годы, но и позволит выйти на абсолютно новый уровень. И результаты, которых мы надеемся достигнуть, позволят нам выйти в число европейских стран с самой высокой культурой вождения и с самым высоким уровнем безопасности дорожного движения.