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По центру Минска мужчина ездил на крыше своего автомобиля

14 июля 2012 12:48
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Новости Беларуси. Накануне минчане могли наблюдать, как водитель провез мужчину по одной из столичных улиц на крыше своего авто. По словам очевидцев, он ехал очень опасно, резко перестраиваясь. Неизвестно, чем бы закончилась эта поездка, если бы не водитель такси. Он перегородил им дорогу. В итоге лихачам пришлось остановиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ напоминают, что за такое баловство на дороге грозит совсем не шуточный штраф. Причем его придется заплатить как горе-экстремалу, который решил прокатиться на крыше, так и водителю.

# авто

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