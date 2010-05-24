Первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифтингу в Логойске

16 мая любители автомобильного драйва съехались в Логойск, где прошел первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифтингу, в котором приняли участие команды из Беларусии, России, Украины, Литвы и Латвии.

Началось все действие накануне вечером. В Минске участники проехали практически по всему проспекту и остановились у Дворца спорта. Там спортсмены дали возможность толпе прохожих полюбоваться своими дрифткарами.

На следующий день участников принимал гостеприимный Логойск. Стоит отметить, что в этот раз правила были жесткими. Три попытки в квалификации и заезды по Олимпийской системе на выбывание. Зато победителя ждал солидный приз в 3000 условных единиц.

Полуфиналы и финал выдались интернациональными: в одном из них сошлись литовцы Дариус Балис (Каунас) и Кастутис Алекна (Вильнюс), в другом – украинцы Денис Лиман Лисиченок (Киев) и Александр Гринчук (Одесса). Победили Дариус и «Лиман». Им предстояло выявить сильнейшего.

В последнем заезде Дариус Балис допустил ошибку и «догнал» Лимана. Таким образом, победа в этапе уехала в Киев на Nissan 200sx вместе с юным Денисом Лисичёнком. Чтобы выявить лучшего дрифтера Восточной Европы, спортсменам предстоит пройти еще три этапа — в Клайпеде, Киеве и Санкт-Петербурге. Следующий этап соревнований состоятся 19 июня.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY