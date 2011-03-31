Парковки в Минске: электронная система слежения фиксирует номер автомобиля и лицо водителя

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Петр Прудников, заместитель генерального директора УП «Гаражи, автостоянки и парковки».

Петр Прудников, заместитель генерального директора УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

В Минске сейчас насчитывается 660 тысяч автомобилей. При парковке автомобиль занимает 25 кв. м. Следовательно, для парковки такого количества машин нужно 75 га земли.

В столице сейчас насчитывается 244 автомобильных стоянкис учетом гаражных кооперативов (частных). В Минске организоваными парковочными местами обеспечена 1/3 имеющихся авто.

Наша организация эксплуатирует 94 стоянки. У нас на обслуживании находится 25 047 клиентов. На сегодня у нас насчитывается 2500 свободных машиномест.

Нежелание водителей пользоваться платными стоянками можно объяснить менталитетом белорусов. К тому же, порой играет роль неудобное месторасположение стоянок. Например, на стоянке рядом с Московским кладбищем находятся 3 наших больших стоянки, вмещающие 1000 машиномест.

Какие принимаются меры, чтобы привлечь водителей парковаться на платных стоянках?

Петр Прудников:

По нашему предприятию снижены цены на парковку — ниже средней по городу. У нас есть сайт, мы активно рекламируем наши услуги, делаем объявления, касающиеся наших услуг.

В Минске принята программа «400 тысяч», касающаяся парковочных мест…

Петр Прудников:

Эта программа разбита на две части, которые будут выполняться до 2014 и 2020 года. Программа идет по двум направлениям. Первое направление — создание парковочных мест при проездах, дорогах, улицах и на дворовых территориях.

Второе направление — поиск территорий, которые не будут востребованы, и размещение там недорогих временных парковок. К примеру, это территории будущих магистралей. Ставится задача ежегодно строить по 20 таких охраняемых площадок.

Как минчане относятся к внедрению новых технологий на парковках? Пользуются ли они ими?

Петр Прудников:

На наших автомомбильных стоянках, которые мы эксплуатируем, мы начали внедрять системы, позвояющие пускать клиента на стоянку по электронной карте и оплачивать услуги по электронному чипу. Сейчас такие системы работают на стоянках на ул. Гикало и в Малиновке.

Данные системы позволяют обеспечить наиболее правильную доказательную базу в случае угона автомобиля. Ведется съемка номера автомобиля, лица водителя. При выезде на экран выводятся данные водителя, который выезжает. Сразу указывается стоимость парковки, которую должен оплатить водитель.

Правда, такая система еще не зарегистрирована в Минфине, и она не может являться кассовым аппаратом. Поэтому приходится дублировать всё кассовым аппаратом.

К тому же, на некоторых стоянках мы поставили терминалы, с помощью которых можно платить магнитной карточкой.

Петр Прудников, заместитель генерального директора УП «Гаражи, автостоянки и парковки», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся парковок в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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