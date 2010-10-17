Парижский автосалон держит марку

Премьер и концептов не так много, как это было лет шесть-восемь тому назад в Париже, но по сравнению с грустными и полупустыми автосалонами в Детройте или Франкфурте Парижский автосалон живее и ярче. Говоря цифрами – 54 мировых и два десятка европейских премьер. По-французски скромно, но со вкусом.

Тренд №1

Французские автоконструкторы на своём поле продолжают держать позиции. К примеру, Renault представила сразу 10 мировых премьер. Здесь и обновление Laguna, и абсолютно новый городской малыш Tvizzi, и шикарный источающий энергию концепт DeZire! Французы продолжают экспериментировать и не бояться идти против течения. Концепт Citroen и серийная премьерная «АнтиРетро» DC 4 выглядят просто потрясающе!

Тренд №2

Осталось год, от силы два, когда весь мир одновременно включит свои автомобили в розетки. В модельном ряду каждого автоконструктора сегодня не только электроконцепт или электропрототип, но и готовая к запуску серийная версия. Вот он серийный Листочек от Nissan и развитие линейки электрокаров в виде концепта TaunPoud.

Тренд №3

Экология становится сильным оружием в борьбе за покупателя. Чем меньше выброс СО2, тем меньше ты платишь налогов. В модельном ряду каждого автопроизводителя сегодня обязательно будет своя зелёная или голубая линия. К примеру, Skoda озеленила не только малышку Fabio, но и Yeti, и даже большой Superb! Пока это мало интересно белорусскому водителю, так как некоторые всё ещё едут на техосмотр на 20-летнем Жигуле и с третьего раза его проходят.

Тренд № 4

Большие машины хотят смотреться спортивнее, чем они есть на самом деле, пример тому новый и довольно популярный сегмент 4-дверные купе. Премьера от AUDI, ставшая между А6 и А8 по традиции получившая нумерацию А7 и приставку спортбэк, которая хочет быть и статусной, и внушительной, и спортивной.

Тренд №5

С другой стороны маленькие автомобильчики накачивают мускулы до раллийных стандартов. Заряженные зажигалки со значками RС, RZ, проходят спортивную подготовку у лучших автофитнесинстуркторов. Мировая премьера на следующий раллийный сезон от Ford Fiesta RC VRS отжигает по полной!

Тренд №6

Ещё 10 лет назад концептуальные разработки были далёким взглядом в будущее, экспериментом, вымыслом дизайнеров. Сегодня каждый концепт разрабатывается под конкретную фокус группу и определённый сегмент. Концептуальная корейская премьера KIA POP не только прототип электрокара, т.е. инновация в технологии, но и новый класс для автопроизводителя – субкомпактный!

Тренд №7

И серийные модели для подогрева публики обновляются всё чаще. Автопроизводители не ждут спада продаж и потери интереса к новой модели. Ранее через пять-восемь лет, а теперь через два-три года модель обновляется. Премьеры 2010 абсолютно новая Mazda 5, и совсем свежая Mazda 2, подтянувшая лицо и фары.

Тренд № 8

Сегодня каждый производитель пытается расширить свой модельный ряд за счёт нового сегмента. В классах и подклассах запутается специалист, только минивэнов сегодня 4 подкласса, а кроссоверы то уменьшаются, то растут в размерах! Премьеры Hyundai 2010 – два абсолютно разных авто – один семейный микровэн на базе B-класса IX 20, другой – зажигалка для эгоиста IX 20-sport.

Тренд №9

Не смотря на все кризисы сегмент люксовых авто процветает – Maybach, Rolls-Royce, Ferrari выбирают клиентов и те по прежнему томятся в очередях за полумиллионными автомобилями. Премьера этого года от Ламборгини – V-образный 12-цилиндровый Мюрселаго может похвастаться карбоновым кокпитом и алюминиевой одеждой интерьера – пока концепт, но при желании отдельных личностей.

Тренд №10

Достоевский сказал бы это ещё раз, побывай он на парижском автосалоне. Красоту премьер по традиции затмевают стендистки, среди которых большинство по-русски могут сказать: «Здрасьте!»

В октябре на СТВ смотрите эксклюзивные интервью с ведущими мировыми дизайнерами в репортажах «Автопанорамы» с парижского автосалона.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY