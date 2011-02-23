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Оставив место аварии, водитель Skoda погиб

23 февраля 2011 08:56
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Сегодня утром на улице Шаранговича,7, в Минске столкнулись микроавтобус «Газ-2752» и Skoda Favorit. Водителя Skoda Favorit зажало в салоне, его освободили спасатели спустя 7 минут после звонка медиков в МЧС, рассказал помощник начальника городского управления МЧС Виталий Дембовский. Однако спасти жизнь мужчины не удалось. От полученных тяжелых травм он скончался через 3 минуты после освобождения.

До того, как столкнуться с микроавтобусом, владелец Skoda Favorit задел троллейбус и такси. По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет, пытаясь скрыться с места аварии, и выехал на встречную полосу.

Юрий Краснов, старший инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Пытаясь скрыться с места ДТП, он, маневрируя, также совершил столкновение с легковым автомобилем такси. И дальше уже, двигаясь по улице Шаранговича, совершил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

Водитель микроавтобуса «Газ-2752» с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени» доставлен в 5-ую городскую клиническую больницу. В Больницу также попали три пассажира ГАЗа: 22-летний мужчина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, закрытая травма грудной клетки, перелом левого плеча» - в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 65-летний мужчина с диагнозом «перелом костей нижней трети левой голени» - в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, 53-летняя женщина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб левой голени» - в 9-ую городскую клиническую больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

Последствия аварии

# Аварии # авто # Фотофакт

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