Оставив место аварии, водитель Skoda погиб

Сегодня утром на улице Шаранговича,7, в Минске столкнулись микроавтобус «Газ-2752» и Skoda Favorit. Водителя Skoda Favorit зажало в салоне, его освободили спасатели спустя 7 минут после звонка медиков в МЧС, рассказал помощник начальника городского управления МЧС Виталий Дембовский. Однако спасти жизнь мужчины не удалось. От полученных тяжелых травм он скончался через 3 минуты после освобождения.

До того, как столкнуться с микроавтобусом, владелец Skoda Favorit задел троллейбус и такси. По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет, пытаясь скрыться с места аварии, и выехал на встречную полосу.

Юрий Краснов, старший инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пытаясь скрыться с места ДТП, он, маневрируя, также совершил столкновение с легковым автомобилем такси. И дальше уже, двигаясь по улице Шаранговича, совершил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

Водитель микроавтобуса «Газ-2752» с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени» доставлен в 5-ую городскую клиническую больницу. В Больницу также попали три пассажира ГАЗа: 22-летний мужчина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, закрытая травма грудной клетки, перелом левого плеча» - в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 65-летний мужчина с диагнозом «перелом костей нижней трети левой голени» - в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, 53-летняя женщина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб левой голени» - в 9-ую городскую клиническую больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».