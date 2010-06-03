«Олдтаймер-ралли» в Беларуси

Прошла вторая в истории Беларуси гонка раритетных автомобилей под названием «Олдтаймер-ралли».

Впервые такое мероприятие в нашей стране проводилось осенью 2008 года. Спустя два года в Минске вновь собрались экспонаты из прошлого. На этот раз старинные автомобили расположились на площадке у здания Национальной библиотеки. С самого утра начали съезжаться по-настоящему раритетные авто. Главным условием соревнований был возраст автомобиля – не моложе 30 лет! И таких раритетов собралось 24. Самым пожилым оказался автомобиль Опель Адам 34-го года выпуска. Главным условием победы являлась не скорость, а точность прохождения маршрута.

Главная особенность «Олдтаймер-ралли» в том, что трасса для экипажей совершенно не знакома, а сложность заключается в том, что каждый участник должен прибывать на контрольные точки по определенному графику. Опережение или опоздание карается штрафными баллами! Тот, кто лучше справится с задачей, станет победителем.

Что касается трассы, то по сравнению с соревнованиями 2008 года, маршрут нынешней гонки оказался менее красивым, но более сложным. Гонка проходила по минским улицам. А после участники отправились за город на Птичь, где была возможность немного отдохнуть и проверить технику.

В середине дня за Минском была небольшая остановка, где участники поделились своими впечатлениями. После чего, автомобили ушли на заключительную секцию. Участники финишировали в парке им. Горького, где состоялась торжественная церемония награждения. В результате тщательного пересмотра протокола первое место заняли победители первого «Олдтаймер ралли Минск 2008» Максим Знак и хорошо известный эксперт Автопанорамы Иван Кришкевич. Ребята выступали на автомобиле Понтиак Бонневиль 1966 года.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY