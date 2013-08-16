Около 20 машин столкнулись на скоростном шоссе в Аргентине. 2 человека погибли, 20 ранены

Новости Аргентины. Крупное ДТП в Аргентине. На одном из скоростных шоссе недалеко от Буэнос-Айреса столкнулись около 20 автомобилей. В результате 2 человека погибли, около 20 получили различные травмы.

Как сообщают местные СМИ, среди погибших оказался врач. Мужчина вышел из своего авто, чтобы оказать первую помощь раненым. Но его сбила другая машина.

По предварительным данным, причиной аварии стала сильная задымленность: неподалеку горела сухая трава. Ситуация осложнилась и тем, что автомобильный поток в момент столкновения был очень сильным.

Сейчас движение на трассе восстановлено Идет расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.